В Подмосковье оштрафовали 46 водителей за блокировку мусорных площадок

В Московской области за неделю к ответственности привлекли 46 автовладельцев за парковку у контейнерных площадок, мешающую вывозу отходов. Общая сумма штрафов составила 730 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В регионе продолжается работа по пресечению нарушений, связанных с блокировкой проезда к контейнерным площадкам. Автомобили, припаркованные у баков, затрудняют доступ спецтехники и срывают график вывоза твердых коммунальных отходов.

За прошедшую неделю благодаря обращениям жителей через мобильное приложение «Народный инспектор» к административной ответственности привлекли 46 водителей. Общая сумма штрафов составила 730 тыс. рублей. Среди нарушителей — 20 юридических лиц.

Больше всего случаев зафиксировали в Ленинском округе и Красногорске — по 7, а также в Одинцове — 6. В ведомстве подчеркнули, что приложение позволяет оперативно реагировать на такие инциденты и дисциплинирует автомобилистов, помогая поддерживать порядок во дворах и на общественных территориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.