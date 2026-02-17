В Подмосковье оштрафовали 377 водителей за парковку у контейнерных площадок с начала года

В Московской области с начала 2026 года 377 автовладельцев привлекли к административной ответственности за парковку у контейнерных площадок, сумма штрафов составила более 2,3 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области продолжается работа по выявлению нарушений правил парковки у контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов. С начала 2026 года благодаря обращениям граждан через мобильное приложение «Народный инспектор» к ответственности привлекли 377 водителей. Общая сумма штрафов составила 2 310 000 рублей.

Все случаи нарушений были зафиксированы с помощью фото- и видеоматериалов, которые жители направляли через приложение. Такие нарушения затрудняют или делают невозможным вывоз отходов.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ленинском округе — 105, в Одинцово — 57 и в Королеве — 41. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что приложение «Народный инспектор» позволяет быстро реагировать на подобные инциденты и дисциплинирует водителей.

Механизм обратной связи через приложение доказал свою эффективность, обеспечив бесперебойный вывоз отходов и поддержание чистоты на контейнерных площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.