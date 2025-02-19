В Подмосковье орнитологи чаще наблюдают крякв, больших синиц и серых ворон

19 февраля отмечается ежегодный профессиональный праздник по всей России — День орнитолога. Он приурочен к дате создания Всесоюзного орнитологического общества при академии наук СССР. Минэкологии Московской области присоединяется к поздравлениям профильных специалистов и любителей пернатых. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии округа.

Подмосковье — это дом для 306 различных видов птиц, как постоянных обитателей, так и редких гостей региона.

69 видов занесены в Красную книгу Московской области. Такие результаты — двухвековой труд орнитологов, собравших ценную базу данных о пернатых. Для исследований специалисты используют различные методы: наблюдение в естественной среде обитания, анализ песен птиц, кольцевания, а также путей миграции.

Наблюдают за птицами не только профессиональные орнитологи, но и бердвочеры. Недавно, «Союз охраны птиц» подводил итоги конкурса по наблюдению зимующих видов птиц. Наиболее активными оказались любители наблюдения за птицами Москвы и Подмосковья, лидирующие сразу в трех номинациях. Чаще всего участники проекта наблюдали крякв, больших синиц и серых ворон.

«И орнитологи, и натуралисты-любители вносят неоценимый вклад в изучение птиц в Подмосковье. Регулярные наблюдения способствовали созданию третьего издания Красной книги Московской области, а также полученная информация будет основой для четвертого издания, выпуск которого планируется в 2028 году. Минэкологии Московской области выражает благодарность всем, кто посвятил себя изучению и охране птиц Подмосковья», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

В Подмосковье завершается акция «Покорми птиц зимой», которая направлена на повышение осведомленности молодежи о важности сохранения популяций птиц и формирование культуры заботы о природе. Повесить собственную кормушку и позаботиться о зимующих пернатых можно до 25 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.