В Подмосковье организовали серию мероприятий к Международному женскому дню

«8 марта — праздник тех, кто умеет бесконечно любить, заботиться и вдохновлять — наших прекрасных женщин. Мы, мужчины, преклоняемся перед вашей сердечностью. Вы тот луч света, который ведет нас на протяжении всех жизни. Вы напоминаете нам о том, что действительно важно, делаете нас лучше и добрее. Вы храните семейные ценности, передаете любовь и мудрость детям и внукам. Восхищают ваше умение совмещать домашние дела и работу, ваша готовность всегда прийти на помощь другим», — обратился к жительницам Московской области секретарь регионального отделения «Единой России, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в это непростое время многие наши женщины стали волонтерами и собирают гуманитарную помощь для армии, участников спецоперации, их семей. Кто-то работает в Фонде «Защитники Отечества», трудится на предприятиях ОПК. Кто-то лечит раненных бойцов, а кто-то наравне с мужчинами исполняет свой воинский долг.

«Низкий вам за этой поклон. И, конечно, особые слова признательности уважаемым мамам, женам, сестрам, дочерям, которые ждут своих любимых дома. Спасибо вам за веру в наших воинов и надежный тыл. Желаю вам, милые женщины, крепкого здоровья, семейного благополучия, и чтобы вам чаще говорили, как сильно вас любят!», — добавил он.

Так, в Мытищах депутат Мособлдумы, член фракции «Единой России» Денис Перепелицын принял участие в концерте в честь женщин округа, который прошел в ДК «Яуза». Обращаясь к собравшимся, он отдельно отметил тех женщин, которые сегодня делают все для приближения Победы.

«Ваша сила — это не просто слова. Это ежедневный подвиг. Вы стоите на передовой заботы и милосердия, вы лечите раны, вы даете надежду. Ваши руки творят добро, ваши сердца согревают тех, кто больше всего в этом нуждается. Вы — настоящие героини, и ваш вклад в общее дело невозможно переоценить», — сказал Денис Перепелицын.

Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по Контролю, член фракции «Единая Россия Алла Полякова поздравила трудовые коллективы городского округа Королев в преддверии Международного женского дня.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутат встретилась с предпринимателями, учителями, медицинскими работниками, активистами клуба «Активное долголетие», коллективами МФЦ и градообразующих предприятий. Обсуждали достижения женщин в различных сферах, а также вызовы, с которыми они сталкиваются ежедневно.

«По доброй традиции в начале весны провожу встречи с трудовыми коллективами. В преддверии Международного женского дня встретилась с королевцами. Мы не только обсуждали планы, проекты и социальные инициативы, но и делились планами на будущее. Слова признательности выразила прекрасной половине коллективов. Учителя, врачи, предприниматели, ученые — женщины уверенно себя чувствуют в любой профессии. Также благодарность выразила матерям, женам и семьям участников СВО, наших защитников, которые сейчас отстаивают интересы и независимый путь нашего государства», — подчеркнула Алла Полякова.

В Лотошино в преддверии международного женского дня партактив местного отделения и сторонники партии «Единая Россия» вместе с депутатским корпусом при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой Россией» приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном прекрасной половине человечества. В Микулинской гимназии муниципального округа Лотошино учащиеся и педагоги устроили для женщин прекрасный праздник. Стихи, песни, театрализованные представления — все было адресовано любимым сестрам, мамам, бабушкам.

«Сегодня мы поздравляем всех женщин и особенно тех героинь своего времени, кто создает крепкий тыл для наших защитников. С праздником, счастья, благополучия и всего самого хорошего», — сказала депутат совета депутатов муниципального округа Лотошино, член фракции «Единая Россия» Ольга Дронова.

Цветы и подарки также были вручены педагогам Лотошинской СОШ № 1 — супругам бойцов СВО.

В Можайске членов клуба «Активное долголетие» поздравили депутаты совета депутатов муниципального округа, члены фракции партии «Единая Россия» Александр Князев, Александр Паршин, Нина Истратова. Слова признания и восхищения прозвучали в адрес прекрасной половины человечества, членов клуба «Активное долголетие», тех, кто неустанно вносит свой вклад в жизнь родного Можайска, помогает по мере сил участникам СВО и раненым в госпиталях, делится своим опытом и знаниями с молодежью.

«Этот праздник — символ весны, любви и признания неоценимого вклада женщин в развитие нашего общества. Вы — настоящие героини, олицетворение силы духа и милосердия. В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, долголетия, тепла и заботы близких. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами», — сказал кавалер ордена мужества Александр Князев.

В Раменском «Единая Россия» организовала мастер-класс по макияжу и уходу за собой в честь 8 Марта. В рамках партийного проекта «Женское движение Единой России» состоялся «День красоты» для многодетных матерей, а также жен и матерей участников СВО. Профессиональные визажисты и стилисты поделились своими секретами и навыками, провели индивидуальные консультации и помогли участницам мероприятия создать идеальный образ.

Руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов Раменского муниципального округа, координатор проекта «Женское движение Единой России» Нина Широкова подчеркнула, что поддержка и внимание к проблемам многодетных семей и семей участников СВО являются важными аспектами работы «Единой России».

«Забота о семье и детях занимает у женщины много времени и сил. Именно поэтому в преддверии Международного женского дня мы запускаем инициативу, направленную на поддержку женщин. Наша цель — укрепить уверенность женщин в себе и создать весеннее настроение в преддверии праздника. Я уверена, что такие инициативы вдохновят женщин на новые свершения и достижения. Ведь когда женщина счастлива, это положительно сказывается на всех сферах ее жизни и на тех, кто ее окружает», — сказала Нина Михайловна.

Пока мамы погружались в тонкости макияжа и стиля, для детей был организован мастер-класс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.