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В Подмосковье опубликовано 55 закупок с 7 по 11 октября

С 7 октября по 11 октября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 55 закупок, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городских округах: Луховицы, Чехов, Серебряные Пруды; по реконструкции нескольких котельных в г. о. Чехов.

В Серпухове, Люберцах, Щелкове, Шатуре, Рузском и Богородском городских округах ищут подрядчиков для строительства блочно-модульных котельных.

В г. о. Мытищи предстоит произвести реконструкцию очистных сооружений.

В рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в городском округе Лобня и городском округе Красногорск будут производиться работы по строительству автомобильных дорог.

В Подольске и Фрязине планируется капремонт детских садов в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.