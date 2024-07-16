В Подмосковье опубликовано 25 закупок с 8 по 12 июля

С 8 по 12 июля 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 25 закупок, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в регионе ищут подрядчиков для выполнения капитальных ремонтов котельных (в г. о. Подольск, г. о. Балашиха) и реконструкции центральных тепловых пунктов ЦТП (Ленинский г. о., г. о. Реутов), а также выполнения работ по строительству БМК (г.о. Луховицы и г. о. Электросталь).

В г. о. Шатура, г. о. Подольск и г. о. Королев после определения подрядчика проведут капремонт участков автомобильных дорог.

В городском округе Клин запланировано благоустройство исторического центра города Клин, а именно — воссоздание городского бульвара.

В городском округе Серпухов будет произведен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 17.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.