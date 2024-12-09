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В Подмосковье опубликовано 24 социально значимые закупки со 2 по 6 декабря

За прошедшую неделю со 2 декабря по 6 декабря 2024 года Комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе и на Едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 24 закупки, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» в Люберцах завершат благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинский парк», объявлен конкурс в электронной форме на 3 этап выполнения работ.

Также продолжается реализация программы «Экология и окружающая среда», в рамках которой планируется капремонт плотин в Сергиевом Посаде, Можайске и Зарайске.

В рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области» ищут подрядчиков для поведения работ по капремонту зданий социальных учреждений КЦСОиР «Мытищинский» в городском округе Долгопрудный и Добрый дом «Шатурский» в городском округе Шатура, а для комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» в Коломне планируется построить котельную.

Более 200 человек планируется переселить из аварийного жилого фонда в Сергиево-Посадском городском округе, опубликована закупка на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.