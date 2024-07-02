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В Подмосковье опубликовано 22 закупки с 24 по 28 июня

С 24 по 28 июня 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано 22 закупки, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, планируется строительство подъездной дороги к школе в ЖК «Лобня Сити», а через территории городских округов Лобня, Химки и Мытищи автомобильной дороги «Хлебниково-Рогачево»-«Шереметьево-1-Шереметьево-2».

Начинается работа по благоустройству от ул. Камышовая до Пироговского шоссе в г. о. Мытищи: первоначально необходимо разработать архитектурно-планировочную концепцию, проект благоустройства, проект освоения лесов.

В г. о. Серебряные Пруды будут строить ВЗУ с сетями водоснабжения для подключения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям.

В культурно-досуговом центре «Радуга» Сергиево-Посадского г. о. предстоит капремонт, а в г. о. Зарайск построят многоквартирный дом.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.