В Подмосковье опубликовали еще 10 социально-значимых закупок

С 9 по 13 декабря в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ Подмосковья опубликовано 10 закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, большая часть закупок на прошлой неделе относится к блоку здравоохранения: на оказание услуг по организации питания пациентов учреждений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области на 2025 год, а также поставку дезинфицирующих средств для нужд учреждений здравоохранения Московской области в 2025–2026 гг.

В рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в городском округе Истра после определения подрядчика произведут в 2025 году капремонт участков тепловых сетей в д. Покровское и с. Рождествено.

В Богородском городском округе ищут подрядчика для реконструкции котельной «Авдотьино-Нижняя» с увеличением мощности до 4,6 МВт.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.