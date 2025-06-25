В Подмосковье опубликовали более 40 социально значимых закупок за неделю

С 16 по 20 июня в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 43 закупки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту стадиона «Филимоновский» в Павлово-Посадском городском округе, спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя» в Богородском городском округе. Планируется благоустройство исторического центра города Клин в одноименном городском округе.

Продолжается выполнение работ по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В городском округе Реутов и в муниципальном округе Зарайск предстоит реконструкция участков тепловых сетей; капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС в поселке Рыбное Дмитровского муниципального округа, городском округе Жуковский и муниципальном округе Чехов, а в Ленинском городском округе планируется капитальный ремонт ЦТП № 24.

По программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» планируется выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Коломна Московской области в деревне Воловичи, строительство подъезда к ЖК «Катуар» в городском округе Мытищи Московской области, первый этап строительства автомобильной дороги А-103 «Щелковское шоссе» — Черноголовка-МБК в округе Черноголовка.

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в округах Фрязино, Солнечногорск, Королев, Кашира. Мытищи, Жуковский, Дмитровский будет производиться капремонт детских садов, а в Луховицах отремонтируют МБОУ «Луховицкая средняя общеобразовательная школа № 9».

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Московской области заключается около 400 тыс. государственных и муниципальных контрактов.