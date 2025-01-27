В Подмосковье опубликовали 9 социально-значимых закупок за неделю

С 20 по 24 января в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 9 закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, в Наро-Фоминском городском округе ищут подрядчика для работ в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», планируется капремонт трех котельных в части замены котлов и оборудования, а в селе Иванисово городского округа Электросталь — капитальный ремонт тепловых сетей.

В рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» ожидается строительство спортивной базы в городском округе Химки, в городском округе Раменский проведут реконструкцию здания школы со строительством пристройки на 200 мест.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.