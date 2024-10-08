В Подмосковье опубликовали 61 закупку за минувшую неделю

С 30 сентября по 4 октября в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликована 61 закупка. В округе Мытищи предстоит произвести реконструкцию очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городских округах: Балашиха, Луховицы, Талдомский, Чехов, Серебряные Пруды и Наро-Фоминский.

В Богородском, Наро-Фоминском и Рузском городских округах ищут подрядчиков для строительства блочно-модульных котельных.

В рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в округе Пушкинский и городском округе Истра будут производиться работы по капремонту участков автомобильных дорог; в городском округе Коломна — по капремонту мостового перехода через реку Шеленка; в городском округе Лобня — по реконструкции ул. Гагарина.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.