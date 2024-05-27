В Подмосковье опубликовали 44 закупки за прошедшую неделю

С 20 по 24 мая в Московской области в единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано 44 закупки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Так, ожидаются поставки спортивных товаров в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в Серпухове и поставка мебели в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам», в Орехово-Зуевском округе, Луховицах, Лыткарине., Подольске, Богородском округе, Наро-Фоминском округе, Красногорске, Одинцовском округе.

Поставка наборов музыкальных инструментов в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам», запланирована в следующих городских округах Подмосковья: Луховицы, Павлово-Посадский округ, Одинцовский округ, Красногорск, Солнечногорск.

Также в городском округе Солнечногорск запланирован капитальный ремонт плотины пруда на р. Желидовка. Капитальный ремонт планируется и на плотине на реке Городня в Волоколамском округе.

ЗАТО Восход ждет выполнение работ по капитальному ремонту сети водоснабжения.

Большой объем закупок в сфере благоустройства, а именно: благоустройство территории набережной водоема «Красный ручей» в Лотошине, выполнение работ по благоустройству в Талдомском округе, благоустройство общественной территории: площадь Ленина в округе Краснознаменск, выполнение работ по благоустройству (развитие инфраструктуры) парка Малевича в Одинцовском округе, а также проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Кривякино» XVIII–XIX вв.: Главный дом, сер. XVIII в. в Воскресенске.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ).

Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.