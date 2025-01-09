В Подмосковье опубликовали 31 социально значимую закупку в последнюю неделю 2024 года

С 23 по 28 декабря 2024 года в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликована 31 закупка. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, большинство закупок опубликовано в рамках реализации госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья»: на поставки различных медицинских расходных материалов для нужд учреждений здравоохранения Московской области в 2025 году. Также планируются капремонты в хозкорпусе ГБУЗ МО «Московский областной хоспис (для детей)» и в одном из ФАПов ГБУЗ МО «Егорьевская больница».

В рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в городском округе Истра запланировано строительство еще двух блочно-модульных котельных, а в Ленинском городском округе ищут подрядчика для проведения капремонта участков тепловых сетей.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

На региональном едином портале торгов ЕАСУЗ еженедельно размещаются ответы на актуальные вопросы в сфере закупок.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.