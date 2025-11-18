В Подмосковье оптимизировали услугу по оформлению компенсации платы за детсад

На региональном портале оптимизирована услуга «Выплата компенсации части родительской платы». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления информационных технологий и связи Московской области.

Теперь получить компенсацию родительской платы можно в соответствии с критериями нуждаемости:

на детей из многодетных семей положена компенсация в размере 70% на каждого ребенка;

на детей в семьях, на которых назначено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, в соответствии со статьей 20.16 закона Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», положена компенсация в размере: на первого ребенка — 20% и на второго ребенка — 50%.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты».

Подать заявление может один из родителей или законных представителей, чьи дети посещают подмосковный детский сад и который оплатил услуги по присмотру и уходу за ними.

Решение о выплате компенсации направляется в личный кабинет заявителя в течение 5 рабочих дней.

В Московской области подавать электронное заявление на компенсацию родительской платы нужно только один раз, при записи ребенка в детский сад. Далее она продлевается автоматически.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.