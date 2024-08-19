В Подмосковье определили самые посещаемые карусели за прошедшую неделю

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 12 по 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедшую неделю карусели посетили 22,02 тыс. человек. Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю:

Коломна — более 3800 человек;

Сергиев-Посад — более 3600 человек;

Домодедово — более 3300 человек.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Время работы — с 11:00 до 20:00 (Домодедово — с 11:00 до 19:00);

Выходные дни: понедельник, вторник (Домодедово без выходных).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.