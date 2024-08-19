В Подмосковье определили самые посещаемые карусели за прошедшую неделю
Фото - © Министерство благоустройства Московской области
В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 12 по 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За прошедшую неделю карусели посетили 22,02 тыс. человек. Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю:
- Коломна — более 3800 человек;
- Сергиев-Посад — более 3600 человек;
- Домодедово — более 3300 человек.
Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.
Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.
Время работы — с 11:00 до 20:00 (Домодедово — с 11:00 до 19:00);
Выходные дни: понедельник, вторник (Домодедово без выходных).
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.
«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.