В Подмосковье определили самые посещаемые карусели за неделю

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 24 по 30 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедшую неделю карусели посетили 22,19 тыс. человек. Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю — в Ногинске (более 5 100 человек), Сергиевом Посаде (более 3 900 человек) и Коломне (более 3 200 человек).

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.