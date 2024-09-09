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В Подмосковье определили самые посещаемые карусели с 2 по 8 сентября

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 2 по 8 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедшую неделю карусели посетили 22,89 тыс. человек. Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю находятся в Сергиевом Посаде — более 4 800 человек, Ногинске — более 3 500 человек, Коломне — более 3 100 человек.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.