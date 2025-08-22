В Подмосковье определили победителя этапа всероссийского конкурса профмастерства

Финал регионального этапа конкурса для специалистов, переобучившихся по новой рабочей профессии, состоялся в четверг в Реутове. «Второй старт» — новая номинация, в 2025 году конкурс по ней проводится впервые. Нововведение востребованное и отражает реалии рынка труда, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«За пять лет в нашем регионе уже более 19 тыс. жителей прошли переобучение и овладели новой профессией. Напомню, что в нашем регионе действует ряд мер поддержки, которые позволяют пройти обучение бесплатно. В этом году жители нашего региона чаще выбирали обучение по направлениям: консультант 1С и оператор беспилотных летальных аппаратов», — подчеркнул министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Всего в рамках переобучения доступно более 70 образовательных программ как в очном, так и в дистанционном формате. Жители могут выбрать два варианта обучения: профессиональное обучение — то есть освоение профессии с нуля, или дополнительное профессиональное образование — это повышение имеющейся квалификации.

«Сегодня около 40% россиян работает не по той специальности, по которой обучались изначально. Многие их них впоследствии получают образование уже по новой, действительно нужной им профессии. Как раз для них и создана номинация „Второй старт“, чтобы была дополнительная мотивация расти в профессии», — рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

Конкурсанты показали видеоролики о своей работе по новой специальности и ответили на вопросы по технике безопасности. На прохождение тестирования было отведено 30 минут, но участники справились с задачей задолго до истечения этого срока. Решением комиссии победителем в региональном этапе конкурса стала Анастасия Серегина, машинист мостового крана в АО «Объединенная химическая компания „Уралхим“ в г. Воскресенск.

«Семь лет назад я пришла работать на производство минеральных удобрений: сначала на складе, потом в лаборатории радиоанализа удобрений, а теперь — на кране. Это интересно! Машинист крана — это даже звучит здорово. Было свободное место, я на него попросилась, меня перевели и отправили в учебный центр. В прошлом году получила удостоверение крановщика и с удовольствием работаю», — рассказала победительница.

Теперь девушка готовится представлять Московскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в начале октября.

Финал регионального этапа конкурса профмастерства был организован министерством социального развития Московской области и проходил на базе Центра опережающей профессиональной подготовки. Директор Центра, Владимир Ведута, провел для участников и членов комиссии небольшую экскурсию по этой уникальной площадке. Центр объединяет образовательные учреждения и индустриальных партнеров для развития практикоориентированного обучения и помогает студентам выстраивать осознанную профессиональную траекторию.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится в рамках нацпроекта «Кадры» в 20 номинациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.