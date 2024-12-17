В Подмосковье определили победителей и призеров акции «Сдай шины на Мегабак»

В областном правительстве состоялось торжественное награждение участников экологической акции «Сдай шины на Мегабак», проходившей на территории региона с 21 октября по 25 ноября, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Каждый участник в рамках акции мог принести отслужившие покрышки на универсальную площадку для раздельного сбора отходов «Мегабак» и рассказать об этом в социальных сетях, опубликовав необычное фото с хештегом.

«За 5 недель акции жители сдали свыше 870 тонн шин — это порядка 59 тыс. старых автопокрышек для 14 тыс. автомобилей. А, например, весной общий объем сбора был на 250 тонн меньше. Мы точно видим высокий уровень вовлеченности наших жителей в экологические инициативы. Благодарим каждого участника. До встречи следующей весной!» — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Победителей и призеров конкурса опередили путем народного голосования пользователей за понравившиеся работы в официальных сообществах Министерства.

«Совместно с общественными организациями мы регулярно проводим акции, направленные на вовлечение жителей региона в экологическую повестку. За полгода организовано 3 масштабные кампании. Со своей стороны обеспечиваем организационную и информационную поддержку, чтобы как можно больше людей знали, интересовались и участвовали в жизни региона», — добавила начальник Управления информационного планирования и внешних коммуникаций Министерства Регина Бурдуковская.

По итогам церемонии награждения победителями стали: Евгения Морозова, Анастасия Демина. Второе место заняли: Никита Сморкалов, Дмитрий Соломевич. Бронзовый приз завоевали: Елена Ковалева, Максим Долгов.

«Приятно было видеть знакомые лица — людей которые принимают участие в акции не один год и, конечно, тех кто только к нам присоединился. Впервые Министерство приняло решение наградить каждого, кто нашел время, собрал шины, посетил площадку «Мегабак» и поучаствовал в фотоконкурсе. Отдельно хочется поблагодарить наших спонсоров — представителей заводов-переработчиков, благодаря которым все сданные покрышки превратятся в новые материалы для благоустройства и хозяйства», — отметила Председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова.

Все победители и призеры получили денежный сертификат на покупку новых шин в размере 20 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. рублей в соответствии с занятыми местами.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.