В Подмосковье определили округа с повышенной лесопожарной опасностью

Наибольшая горимость в 2024 году зарегистрирована в Ногинском лесничестве — 69 пожаров, Виноградовском лесничестве — 30, Московском учебно-опытном лесничестве — 21, лесничестве «Русский лес» — 19 и Егорьевском лесничестве — 13 , сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов уточнил, что по площади, пройденной огнем, антирейтинг лесничеств выглядит следующим образом: Ногинское — 69 пожаров на площади 35,36 га, Дмитровское — 6 на 13,69 га, Московское учебно-опытное — 21 пожар на 13,53 га, Орехово-Зуевское — 12 на 12,59 га и Егорьевское — 13 пожаров на 5,48 га.

В разрезе городских округов самые горимые: Балашиха — 29 пожаров, Павлово-Посадский округ — 24 пожара, округ Ступино — 19 пожаров, Раменский округ — 17 пожаров и Богородский округ — 15 пожаров.

Тем не менее, Евгений Агулов отметил, что почти на 50% за год сократилась средняя площадь обнаружения лесных пожаров в Подмосковье.

В 2024 году пожароопасный сезон в Подмосковье начался 1 апреля и был закрыт 15 ноября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.