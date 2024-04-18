В Подмосковье определили лучшую династию промышленников

С января по март в Подмосковье прошел ежегодный областной конкурс «Лучшая трудовая династия», где определили и отметили целые семейные поколения тружеников. Победителем конкурса 2024 года в номинации «Промышленность» стала трудовая династия Наумовых-Дьячковых из Электростали. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Династия-победитель состоит из 26 членов семьи с общим трудовым стажем 663 года. Основал династию Наумов Илья Дмитриевич, который работал на Снаряжательном заводе с 1935 году в цехе производства тротила. Он участвовал в войне, но в 1945 году снова вернулся к своему делу на заводе», — рассказывают в ведомстве.

Жена основателя тоже пришла работать на завод еще до войны. Помимо трудовых подвигов, женщина награждена медалью «Медаль материнства I степени» и орденом «Материнская слава III степени» за рождение 7-х детей.

Продолжили дело основателей династии дети, а потом внуки и внучки. В 2023 году в «Машиностроительный завод» продолжать славные традиции династии пришел праправнук Ильи Дмитриевича и его супруга Дьячков Илья Артемович.

За годы работы члены трудовой династии награждены большим количеством наград. Пять поколений трудовой династии Наумовых-Дьячковых с честью продолжают славные традиции старшего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.