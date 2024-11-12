В Подмосковье определили лучших учеников программы наставничества

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Завершилась трехнедельная программа обучения для предпринимателей и самозанятых Московской области. В результате участия в проекте и очного тренинга-практикума были выбраны шесть лучших учеников. Всего обучение проходили 70 человек, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Программа велась по двум направлениям: для самозанятых региона и для предпринимателей, участие в котором могли принять индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Московской области. Организатором обучения выступил центр «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Обучение стартовало в середине октября. Участники в течение трех недель вместе с экспертами улучшали свои знания и навыки в сфере предпринимательства и управления собственным делом. Также проводились консультации с наставниками, где выявлялись сильные и слабые стороны проектов.

Заключительный очный тренинг-практикум проходил в формате разборов бизнес-кейсов участников. Им предстояло защитить стратегии развития своего дела и создания личного бренда. В результате были определены тройки лидеров среди слушателей по двум направлениям.

Среди предпринимателей победителями стали:

Любовь Ряховская из г. Красногорск с проектом «Образовательный центр «СОВА»;

Сергей Попов из г. Кубинка с проектами «Документы в строительстве» и «Продажа и монтаж натяжных потолков»;

Алена Иванова из Королева с проектом «Сеть частных детских садов «Космовенок».

Среди самозанятых победителями стали:

Татьяна Миненкова из г. Ступино с проектом «Авторские травяные чаи и оздоровление с помощью трав»;

Наталья Гришина из г. Раменское с проектом «Мастерская текстильного дизайна «Наталиана»;

Анна Симоненко из г. Подольск с проектом по изготовлению сумок и бижутерии Simonena.

Больше информации об образовательных мероприятиях для бизнеса Подмосковья можно найти в Telegram-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.