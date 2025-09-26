сегодня в 17:41

В Подмосковье определили лучших юных лесничих 2025 года

В городском округе Пушкинский Московской области завершился XII областной слет школьных лесничеств Московской области и региональный этап Всероссийского юниорского конкурса «Подрост», сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В торжественной церемонии закрытия приняли участие председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы Владимир Шапкин, представители Рослесхоза, ПАО «Сбербанк», сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области и ГАУ МО «Мособллес».

Руководитель регионального Комлесхоза Алексей Ларькин отметил, что юные лесничие продемонстрировали высокий уровень профессионализма, глубокие знания и интерес к лесному делу.

Председатель ведомства подчеркнул, что сегодня в Московской области действует 178 школьных лесничеств, в которых занимаются более трех тысяч ребят.

«Мы поддерживаем ваш интерес к лесному делу. Вместе с педагогами помогаем развиваться и приобретать новые знания. Те, кто всерьез хочет связать свое будущее с лесом, могут найти все возможности для такого развития в лесном комплексе Подмосковья», — сказал Алексей Ларькин.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области также выразил благодарность педагогам и наставникам за их труд и профессионализм.

Слет проводится ежегодно с 2013 года с целью развития движения школьных лесничеств и поощрения молодых людей, интересующихся лесным хозяйством, экологией и биологией.

В этом году в нем приняли участие более 130 школьников из 20 команд, включая все 19 школьных лесничеств Московской области и впервые — команду из Вологодской области «Вытегория лесная».

XII слет запомнился насыщенной программой, яркими событиями и положительными эмоциями. Участники представили свои «Визитные карточки», продемонстрировали теоретические знания в конкурсах «Юный лесовод» и «Детская лесная конференция», а также приняли участие в командном турнире «Лесное многоборье».

По итогам командного зачета лучшие школьные лесничества:

1 место — школьное лесничество «Новолесье», средняя общеобразовательная школа «Имена Победы» г. о. Клин, Клинский филиал ГАУ МО «Мособллес»;

2 место — школьное лесничество «Родничок», «Коробовский лицей муниципального округа Шатура», Шатурский филиал;

3 место — школьное лесничество «Бересклет», средняя общеобразовательная школа № 17 Орехово-Зуевского г. о., Орехово-Зуевский филиал.

Лучшие в региональном этапе Всероссийского юниорского конкурса «Подрост», которые будут представлять Московскую область на федеральном, заключительном этапе:

1 место — Максим Власов, школьное лесничество «Новолесье», средняя общеобразовательная школа «Имена Победы», Клинский филиал ГАУ МО «Мособллес»;

2 место — Андрей Гоцак, школьное лесничество «Зеленый патруль», «Спасская средняя общеобразовательная школа», Волоколамский филиал;

3 место — Алиса Козлова, школьное лесничество «Лесные защитники», «Софринский образовательный комплекс», Московский учебно-опытный филиал.

Настоящим украшением церемонии закрытия стали творческие выступления участников слета и сотрудников подмосковных лесничеств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.