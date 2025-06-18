В Подмосковье определили лучшие семьи этого года

Ежегодно семьи Московской области становятся участниками всероссийского конкурса «Семья года», в котором из года в год принимают участие более 4 тыс. семей со всей России. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

В Подмосковье завершился региональный этап конкурса «Семья года», в котором приняли участие 67 семей из разных округов региона.

«В региональном этапе конкурса определены 6 семей победителей в разных номинациях. Теперь они будут представлять Подмосковье в финале на федеральном этапе конкурса. Напомню, что в прошлом году победителем этого конкурса, среди семей из регионов со всей страны, стала подмосковная семья Зотовых из Серпухова», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Победителями регионального этапа стали семья Тереня из Каширы в номинации «Многодетная семья», семья Петровых из Щелково в номинации «Молодая семья», семья Барановых-Киблицки из Серпухова в номинации «Семья-хранитель традиций», семья Фокиных из Орехово-Зуева в номинации «Золотая семья», семья Кленовых из Озер в номинации «Сельская семья» и семья Лежневых из Люберец в номинации «Семья Защитника Отечества».

Итоги федерального этапа конкурса будет подведены уже в июле.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.