В Подмосковье определена самая протяженная тропа по программе «Пешком-2024»

В рамках ежегодной программы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций, по просьбам жителей Дмитровского городского округа, в этом году выполнено благоустройство самой длинной народной тропы в селе Куликово, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Обновленный маршрут, протяженностью 757 метров, проходит от дома № 37 до дома № 7 и активно используется местными жителями для доступа к важным социальным объектам, таким как:

детский сад «Яблонька»;

Куликовская средняя общеобразовательная школа;

амбулатория;

остановки общественного транспорта.

Кроме того, в целях повышения комфорта были установлены новые скамейки.

Всего в этом году на территории Московской области работы по благоустройству пешеходных коммуникаций проводились в 44 городских округах, в результате чего было проложено 497 асфальтированных дорожек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.