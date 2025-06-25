В Подмосковье операторы отработали свыше 4 тыс звонков по отлову собак в 2025 году

В Московской области путем реализации программы ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат) ведется регулирование численности бездомных собак. Звонки от жителей региона по данному вопросу принимаются круглосуточно по номеру: 8 (800) 550-65-22. Так, с начала года кол-центр принял и отработал свыше 4,1 тыс. обращений по безнадзорным собакам, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

После отлова собака направляется в пункт временного содержания, где по окончании карантина проходит противопаразитарную обработку, чипируется, вакцинируется, стерилизуется или кастрируется. Если животное не будет проявлять агрессии, то по завершении послеоперационного периода будет выпущено в прежнее место обитания. Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что с начала года было поймано свыше 4 тыс. бездомных животных, которым проведены все необходимые процедуры.

На территории Подмосковья проведение процедуры регистрации животных является обязательным. Чипирование питомца позволяет актуализировать сведения о нем и хозяине в случае потери — с помощью специального сканера ветеринары считают информацию с чипа и сообщат хозяину местоположение четвероногого друга.

Узнать адрес ближайшей госветклиники можно по номеру: 8 (495) 668-01-25. С 9:00 до 21:00 на звонки отвечают операторы, а в остальное время электронный помощник Вита.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.