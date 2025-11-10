В Подмосковье онлайн-запись в кружки возглавила рейтинг госуслуг за неделю

На прошедшей неделе онлайн-услуга «Запись в кружки и секции» возглавила рейтинг самых востребованных госуслуг на регпортале. Ею воспользовались более 19,6 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Второй по популярности услугой на регпортале стала выдача выписки из домовой книги (более 14,6 тыс. заявлений). Также в рейтинг госуслуг вошли: выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 7,8 тыс. заявок), обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» (более 4,6 тыс. заявлений) и присвоение адреса (3 тыс. заявлений).

На портале госуслуг Подмосковья доступно порядка 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении «Добродел». Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.