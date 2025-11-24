В Подмосковье онлайн-выписка из домовой книги возглавила рейтинг услуг за неделю
Фото - © Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»/Медиасток.рф
На прошедшей неделе услуга «Выписка из домовой книги» возглавила рейтинг самых востребованных госуслуг на региональном портале. Ею воспользовались более 18,8 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Второй по популярности услугой на регпортале стала «Запись в кружки и секции» (более 13,5 тыс. заявлений). Также в рейтинг госуслуг вошли: выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 8,7 тыс. заявок), обслуживание единых транспортных карт стрелка (более 5 тыс. заявлений) и присвоение адреса (3,9 тыс. заявлений).
На портале госуслуг Подмосковья доступно порядка 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении «Добродел». Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.