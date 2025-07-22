В Подмосковье онлайн-услугой «Скоро в школу» воспользовались почти 2,5 тыс раз

С начала года комплексной услугой «Скоро в школу» на портале госуслуг Подмосковья воспользовались порядка 2,5 тыс. раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В рамках одной комплексной услуги многодетные семьи могут оформить выплату на школьную форму, а малообеспеченные с ребенком-инвалидом — выплату на питание и одежду. Если в такой семье есть будущий первоклассник, можно оформить подарочный набор в виде рюкзака со всеми необходимыми письменными принадлежностями. Подать заявление можно одновременно сразу на всех детей в семье.

В онлайн-услугу внедрен сервис предпроверки льготных категорий детей. При подаче заявления он автоматически определяет льготы для каждого ребенка и предлагает подходящую социальную выплату. Если ребенку уже назначена выплата в текущем году, информация об этом отобразится на экране.

Решение о предоставлении услуги поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней. Выплаты производятся один раз в год, а подарочный набор вручается будущим первоклассникам перед началом учебного года — в августе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

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