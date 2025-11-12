В Подмосковье онлайн-услугой по присвоению адреса воспользовались свыше 160 тыс раз

Более 162 тыс. заявлений на присвоение и аннулирование адреса объекту адресации поступило на портал госуслуг Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Присвоение адреса» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Статус недвижимости». Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а после заполнить онлайн-форму. Перед подачей заявки следует проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке.

Подать заявление на аннулирование адреса можно в случае прекращения существования объекта, присвоения нового адреса, а также при отказе в осуществлении кадастрового учета.

Объектами адресации являются земельные участки, здания (строения), сооружения (в том числе те, строительство которых не завершено), помещения, являющиеся частью объекта капитального строительства, машино-места. Присвоенный решением уполномоченного органа адрес вносится в Государственный адресный реестр.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.