В Подмосковье онлайн-сервисом для бизнеса воспользовались свыше 32 тыс раз

На портале госуслуг Подмосковья региональные предприниматели подали более 32 тыс. заявлений в рамках комплексного онлайн-сервиса для взаимодействия с органами контроля, а с начала 2025 года — более 7 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В Подмосковье цифровой сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности запустили 3 года назад. Предприниматели могут в электронном виде вести документооборот, получать консультации, подавать заявки на профилактические визиты, проводить самообследование.

Всего в личном кабинете доступно 156 форм документов: 38 для бизнеса и 118 для контрольно-надзорных органов.

Чтобы воспользоваться комплексным онлайн-сервисом, необходимо на портале госуслуг Московской области перейти в раздел «Бизнесу» — «Контрольно-надзорная деятельность» и заполнить заявление. Результат поступит в личный кабинет в электронном виде.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство 5 новых индустриальных парков — очень важная задача. Команда Мининвеста региона активно работает над привлечением новых предприятий и содействует развитию компаний.

«Наша большая <…> программа по строительству 5 новых индустриальных парков, а мы договаривались в сентябре их по возможности посетить, осветить, рассказать, пригласить соответственно новые компании, — все это очень важная, чувствительная работа», — сказал Воробьев.