В Подмосковье около 500 тыс граждан с инвалидностью получают соцуслуги

3 декабря во всем мире отмечается международный день инвалидов. В Московской области работает 47 учреждений, где взрослые и дети с инвалидностью могут получить социальные услуги во всех формах социального обслуживания: стационар, полустационар, помощь на дому, персональный помощник или же долговременный уход. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Наш регион постоянно развивается, создавая все больше возможностей для получения необходимой помощи нашим жителям. Недавно мы открыли новый корпус в семейном центре Мещерякова для слепоглухих людей со всей России, а в передовом центре реабилитации Ясенки уже завершается строительство бассейна. Ежегодно во всех наших соц. центрах помощь получают почти 500 тысяч жителей», — рассказали в ведомстве.

В каждом городском округе работают комплексные центры социального обслуживания и реабилитации, на базе которых функционируют 79 отделений. Они обеспечивают реабилитацию в «шаговой доступности» и оснащены современным реабилитационным оборудованием, а также укомплектованы высококвалифицированными специалистами.

Во всех учреждениях взрослые и дети с нарушениями развития получают широкий спектр услуг — с ними работают врачи, реабилитологи, психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по лечебной физкультуре и социокультурной реабилитации. На базе 10 соц. центров действуют трудовые мастерские для молодых инвалидов, где их обучают новым профессиям и с учетом физического состояния помогают освоить доступные трудовые навыки.

Больше информации об услугах для инвалидов доступных в регионе можно узнать на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.