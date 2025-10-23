В Подмосковье около 12,5 тыс порубочных билетов оформили онлайн

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано порядка 12,5 тысячи онлайн-заявлений на получение разрешения на вырубку, посадку или пересадку зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Порубочный билет необходимо получать, если планируется санитарная рубка, удаление сухостоя или аварийных деревьев, реставрация объектов озеленения, во время капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций, сносе зданий, при возведении некапитальных объектов и в других случаях.

Услуга «Выдача разрешения на вырубку, посадку, пересадку зеленых насаждений» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Оформить порубочный билет могут владельцы недвижимости: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Чтобы подать заявление, нужно выбрать свой муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При подаче заявления во всплывающем окне появится информация, в каких случаях разрешение на вырубку не выдается. Если планируется вырубка менее 15 деревьев, то перечетная ведомость создастся автоматически.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей зеленых насаждений.