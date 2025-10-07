В Подмосковье оказали более 240 тыс земельных услуг с начала года

Ежегодно жители Подмосковья активно пользуются электронными услугами в сфере земли и имущества. Благодаря внедрению передовых технологий, процесс подачи заявления стал значительно проще и быстрее. Современные сервисы позволяют гражданам получать необходимые справки, разрешения и консультации онлайн, экономя время и силы. За три квартала 2025 года услугами воспользовались более 240 тыс. жителей и организаций региона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Востребованность услуг по земельно-имущественным вопросам растет. По сравнению с показателем прошлого года количество оказанных услуг выросло более чем на 33 тысячи. И рост прежде всего связан с цифровизацией государственных услуг — благодаря цифровым платформам доступ к информации о земле и имуществе упрощен, понятные интерфейсы делают взаимодействие комфортным даже для тех, кто впервые пользуется такими сервисами. Одним из ключевых факторов оптимизации является внедрение в услуги искусственного интеллекта. Все необходимое доступно буквально несколькими кликами мыши. Таким образом, цифровая трансформация сферы управления землей и имуществом открывает новые возможности для удобства и комфорта наших жителей», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов

Одной из самых востребованных государственных услуг является перераспределение земель. По указанной госуслуге за девять месяцев поступило 55549 заявлений. Еще одна популярная услуга — предварительное согласование предоставления земельных участков. Ею воспользовались 48954 граждан. На третьей позиции — услуга по предоставлению земли в аренду и собственность без торгов. За этой услугой обратились 25464 раза.

Услуги земельно-имущественного блока можно получить в электронном виде на региональном портале государственных услуг в разделе «Земля». Средний срок получения имущественных услуг в настоящее время составляет от 1 до 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.