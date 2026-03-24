В Подмосковье оформить охотничий билет можно через Добродел

Жители Подмосковья могут оформить охотничий билет онлайн в мобильном приложении «Добродел». Для подачи заявления необходимо соответствовать установленным требованиям и заполнить электронную форму, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить документ можно в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Документы» — «Выдача охотничьих билетов». Заявителю необходимо заполнить онлайн-форму и прикрепить личную фотографию. Решение поступит в личный кабинет. При необходимости получения бумажного билета нужно выбрать соответствующий тип документа и указать отделение МФЦ для выдачи.

Требования к заявителям: возраст старше 16 лет, наличие постоянной или временной регистрации в Подмосковье, отсутствие судимости и уведомление о прохождении знаний охотничьего минимума. Граждане, которые оформляют билет впервые или чье разрешение было аннулировано по решению суда, обязаны пройти тестирование. Записаться на него можно онлайн, выбрав соответствующую цель обращения в карточке услуги.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей региона. Для авторизации необходимо использовать учетную запись ЕСИА. Скачать приложение можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.