В Подмосковье оформить компенсацию за детсад можно с помощью регпортала

В Московской области подать заявление на получение компенсации за оплату детского сада можно онлайн на региональном портале. С начала 2024 года было подано более 50 тыс. таких заявок. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Подать заявление на компенсацию могут родители и законные представители, которые внесли плату за присмотр и уход за ребенком в детском саду Московской области. Размер выплаты зависит от количества детей в семье, средней платы за детский сад в регионе, а также от наличия детей от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения. На первого ребенка положен возврат 20% от среднего размера платы, на второго — 50%, на третьего и последующих детей — 70%. Также при компенсации учитывается количество дней фактического посещения детского сада в месяце, за который внесена оплата. Важно отметить, что подача заявления осуществляется только один раз при записи ребенка в детский сад, далее компенсация продлевается автоматически.

Услуга доступна на портале в разделе «Образование» — «Образование детям». Также подать онлайн-заявление можно в мобильном приложении «Добродел». Для этого нужно перейти в раздел «Услуги» — «Все услуги» — «Образование» — «Выдача решения о выплате (отказе в выплате) компенсации родительской платы». Скачать приложение можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.