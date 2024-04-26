В Подмосковье оформить госключ теперь можно в 138 отделениях МФЦ

Процедура подтверждения личности для оформления электронной подписи в приложении «Госключ» уже доступна в многофункциональных центрах всех городских округов Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«В декабре прошлого года мы запустили пилотный проект в МФЦ Королева, Орехово-Зуева и Реутова. Сейчас подтвердить личность для оформления электронной подписи в приложении «Госключ» можно во всех крупных офисах, а также в 16 отдаленных территориальных подразделениях», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Чтобы подтвердить личность в МФЦ, понадобится лишь паспорт и смартфон.

Наличие сертификата электронной подписи позволяет заключать договоры онлайн, например, при покупке недвижимости и регистрации прав собственности, регистрации бизнеса, оформлении ипотеки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.