В Подмосковье очистили от мусора свыше 300 метров берега реки Лавровки

14 сентября на берегу реки Лавровки в Ногинске прошел субботник по очистке прибрежной зоны от мусора, накопившегося за летний период. Инициатива, направленная на сохранение экологии Богородского края, объединила активных жителей, волонтеров, депутатов, молодогвардейцев, молодых парламентариев, членов Всероссийского общества охраны природы, сотрудников отдела экологии и МБУ «Благосфера», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Река Лавровка является важным объектом местной экосистемы. При этом привлекает любителей отдыха на природе. Недобросовестные туристы и рыбаки оставляют после себя горы мусора — пластиковые бутылки, банки, упаковку от продуктов, мангалы. Все это не только уродует природный ландшафт, но и загрязняет воду, нанося ущерб обитателям реки.

Более 30 человек, объединенных общей целью, вышли на берег Лавровки, вооружившись перчатками, пакетами, граблями и прочим необходимым инвентарем, который был выдан организаторами на месте. За несколько часов общими усилиями удалось привести в порядок прибрежную зону реки протяженностью более 300 метров. Было собрано более 40 мешков мусора, что свидетельствует о масштабах загрязнения, с которым приходится бороться. По завершению субботника всех участников угостили горячей кашей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.