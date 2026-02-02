В Подмосковье очистили около 2,5 тыс крыш от сосулек и наледи

Управляющие организации Московской области провели масштабную очистку кровель многоквартирных домов от сосулек и ледяных наростов в рамках зимних мероприятий по обеспечению безопасности пешеходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В Московской области специалисты управляющих организаций обработали около 2,5 тысячи кровель многоквартирных домов, удалив с карнизов и водосточных труб десятки тонн наледи и сосулек. Наибольший объем работ выполнен в городских округах Люберцы, Королев и Химки, где очищено соответственно 200, 180 и 100 крыш.

Особое внимание уделялось домам, расположенным рядом с тротуарами, а также зданиям с высокой проходимостью и социально значимым объектам. Работы проводились как по обращениям жителей через единую диспетчерскую службу, так и в рамках регулярных обходов территорий.

Согласно нормативам, очистку кровель от снега, наледи и сосулек, а также пробивку водостоков осуществляют сотрудники управляющих организаций. В случае несвоевременной уборки жители могут обратиться в управляющую организацию, Единую диспетчерскую службу Московской области или территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.