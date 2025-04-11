В Подмосковье обучили членов экзаменационной комиссии в ходе подготовки к ГИА-2025

Основными задачами обучения стали знакомство участников с актуальными нормативно-правовыми документами, а также обозначение алгоритма действий членов ГЭК в пунктах проведения экзаменов. Участники обсудили проблемы, возникшие при проведении экзаменов в прошлом году, и разработали способы их предотвращения в текущем году. В ходе обучения также были разобраны возможные нештатные ситуации.

Для обеспечения качественного проведения экзаменов в этом году подготовлено 256 пунктов проведения экзаменов, в каждом из которых будут работать более тысячи членов экзаменационной комиссии. Их основная задача — предотвратить нарушения, обеспечить спокойную и доброжелательную атмосферу во время экзаменов и строго следовать установленным требованиям. Особое внимание уделено обеспечению пропускного режима в пунктах проведения экзаменов.

Обучение членов ГЭК продолжится в рамках тренировочного мероприятия, запланированного на май 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.