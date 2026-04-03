В Подмосковье обсудили защиту подростков от деструктивного влияния

Всероссийский семинар-совещание «Национальная безопасность» прошел в мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье с участием 250 специалистов из регионов России. Эксперты обсудили профилактику деструктивного влияния на подростков и межведомственное взаимодействие, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В мероприятии приняли участие представители сферы молодежной политики, образования и профильных федеральных структур. Основной темой стали современные угрозы в подростковой среде и механизмы их предупреждения.

Участники обсудили, как своевременно выявлять тревожные сигналы в поведении подростков, противодействовать распространению деструктивного контента в интернете и выстраивать эффективное взаимодействие между ведомствами. Отдельное внимание уделили вопросам опережающей профилактики.

Московскую область на семинаре представил начальник управления антитеррористической деятельности и противодействия экстремизму Главного управления региональной безопасности региона Вячеслав Титов. По итогам встречи специалисты подготовили предложения по совершенствованию профилактической работы и усилению межведомственного сотрудничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.