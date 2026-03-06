В Подмосковье обсудили взыскание долгов с арендаторов леса

Межведомственная комиссия рассмотрела меры по снижению задолженности за использование лесов в Подмосковье. В заседании приняли участие представители Рослесхоза, ФССП, ФНС и арендаторы лесных участков, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Первое в 2026 году заседание межведомственной комиссии прошло на площадке Мособлкомлеса. Участники обсудили причины образования недоимки по платежам за использование лесов и выработали решения по каждому должнику.

Арендаторам напомнили, что при уклонении от обязательных платежей договоры могут расторгнуть досрочно, а задолженность взыщут в принудительном порядке. Кроме того, в соответствии со статьей 98.1 Лесного кодекса Российской Федерации сведения о нарушителях внесут в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений. Это лишит их доступа к лесным ресурсам для предпринимательской деятельности.

По состоянию на начало марта 2026 года задолженность имели 19 арендаторов лесных участков Московской области. Накануне заседания пятеро из них полностью погасили долги на сумму свыше 10 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.