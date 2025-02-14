В Подмосковье обсудили вопросы воспитания подрастающего поколения

В ДК «Балашиха» прошло региональное семинар-совещание, посвященное системе воспитания в современной школе. На встрече собрались представители 24 территорий Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед участниками выступили заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян и заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

«Сегодняшняя встреча совпала с Днем всех влюбленных. Именно любовь и дружба являются неотъемлемыми составляющими успешной работы в области воспитания. Я думаю, мы всегда будем в любви к нашей родине и к нашим детям», — подчеркнула Лилия Татевосян.

Она также отметила, что Балашиха всегда находится в первых рядах в вопросах реализации новых проектов, и выразила благодарность Министерству образования и руководителям движения «Первых» за выбор территории для проведения столь значимого мероприятия.

Лариса Сулима подчеркнула, что воспитание является приоритетом государственной политики в сфере образования. По ее словам, школа играет ключевую роль в формировании гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения.

«Школа сегодня выполняет очень важную государственную задачу — воспитывает поколение россиян, которые должны жить в этой стране, любить ее, вносить свой вклад в развитие и расти достойным поколением», — сказала Лариса Сулима.

Замминистра уверена, что именно совместная работа педагогов, представителей власти и общественности позволит определить наиболее эффективные пути решения стоящих перед ними задач.

Участники семинара-совещания обсудили различные аспекты воспитательной работы в современной школе, обменялись опытом и наметили пути дальнейшего сотрудничества. Мероприятие стало важным шагом на пути к созданию эффективной системы воспитания, отвечающей вызовам современного общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.