В Подмосковье обсудили вопросы подготовки к ЕГЭ по обществознанию

18 ноября на базе корпоративного университета развития образования (КУРО) состоялась Всероссийская конференция «Обществознание: профессиональные компетенции учителя, государственная итоговая аттестация». В мероприятии приняли участие эксперты предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию Московской области, руководители методических объединений учителей обществознания (истории), а также учителя обществознания (истории) из городских округов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Основными темами конференции стали особенности контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2026 года по обществознанию, методические подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом и эффективные практики преподавания обществознания.

Главным спикером конференции выступила Татьяна Лискова, кандидат педагогических наук, доцент и заведующая лабораторией социально-гуманитарных учебных предметов Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Она представила доклад на тему: «Экзаменационная модель для государственной итоговой аттестации по обществознанию 2026 года».

Содокладчиками стали учителя истории и обществознания подмосковных школ, старшие эксперты предметной комиссии ЕГЭ. Надежда Афонская, учитель школы № 30 городского округа Балашиха, лауреат премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования 2025» выступила с докладом «Эффективные стратегии подготовки к ЕГЭ по обществознанию: составляющие успеха ученика и педагога». Алексей Федоров, кандидат исторических наук, учитель гимназии № 1 городского округа Воскресенск, выступил с темой «Развитие навыков монологической речи как способ преодоления дефицитов при выполнении задания 25 ЕГЭ по обществознанию». Ирина Евлакова, заместитель директора по УВР, учитель истории и обществознания Дмитровской школы № 1 им. В. И. Кузнецова, представила доклад «Особенности преподавания предмета „Обществознание“ в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации».

В ведомстве добавили, что конференция является ежегодным мероприятием и традиционно посвящается вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.