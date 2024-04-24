В Подмосковье обсудили вопросы оценки качества образования

сегодня в 17:22

В корпоративном университете развития образования состоялась межрегиональная конференция «Проблемы и перспективы развития системы оценки качества образования при формировании единого образовательного пространства. Методическое сопровождение управления качеством образования», сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

В мероприятии приняли участие более 1 тыс. руководителей системы образования из 18 субъектов России и Республики Беларусь. Пленарная сессия была посвящена обсуждению единых подходов к оценке качества образования в рамках федеральных основных образовательных программ (ФООП). Участники рассмотрели механизмы использования результатов оценочных процедур для повышения качества образования на разных уровнях управления.

В рамках конференции работали две секции: «Данные для управления в интересах развития системы образования» и «Современные ресурсы повышения качества образования».

Первая секция была посвящена использованию данных для управления образованием на региональном и муниципальном уровнях. Эксперты обсудили различные подходы к обработке, анализу и интерпретации данных, а также вопросы создания системы внутришкольного мониторинга.

Во второй секции участники поговорили о возможностях применения цифровых инструментов для оценки профессиональных компетенций учителей. Они также обсудили использование искусственного интеллекта для анализа факторов, влияющих на качество образования.

Модераторами секций и основными спикерами выступили представители КУРО, института стратегии развития образования, федерального центра тестирования, федерального института оценки качества образования и академической лаборатории «СберОбразование».

Конференция стала площадкой для обмена опытом и презентации успешных практик, реализуемых в регионах России и Республики Беларусь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.