В Подмосковье обсудили вопросы государственных и муниципальных закупок для бизнеса

Общество

Фото - © Торгово-промышленная палата Московской области

Торгово-промышленная палата Московской области совместно с комитетом по конкурентной политике Московской области провели круглый стол, посвященный актуальным вопросам государственных и муниципальных закупок. Темой обсуждения стали условия участия предпринимателей в этих процедурах, особенно на фоне выявленных проблем в ходе опроса предпринимателей и возможных путей их решения. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Модератором мероприятия выступил президент торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов, что задало продуктивный тон состоявшейся дискуссии.

«Мы понимаем, насколько важно создать благоприятные условия для участия бизнеса в государственных закупках. Наша задача — развивать конкурентную среду. Сегодняшняя встреча — это не только обмен мнениями, но и начало большой работы по реализации предложенных решений», — отметил президент ТПП МО.

Среди представителей государственных органов и экспертов, освещающих разнообразные аспекты текущей закупочной политики, были:

  • Джанбулат Кебедов, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратура Московской области
  • Вахтанг Кордзахия, заместитель руководителя комитета по конкурентной политике
  • Тихон Корягин, начальник управления развития конкуренции комитета
  • Олег Дьяченко, первый заместитель начальника Главного контрольного управления Московской области
  • Кирилл Иванюженко, заместитель руководителя Московского областного УФАС России
  • Шимке Матаев, заместитель руководителя Московского областного УФАС России

Основными темами круглого стола стали:

  • Крупные закупки: обсуждались трудности, с которыми сталкиваются предприниматели, когда условия закупочных процедур оказываются выгодными лишь для ограниченного круга поставщиков.
  • Подтверждение опыта: рассмотрены строгие требования к подтверждению опыта участников, которые часто становятся препятствием для новых компаний на рынке, а также пересечение действий недобросовестных участников торгов.
  • Закупки у малого бизнеса: участники акцентировали внимание на необходимость улучшения взаимодействия и соблюдения квот при закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целом, в Московской области процент торгов, разыгрываемых для малого бизнеса, значительно выше, чем по стране.

Более 100 участников смогли принять участие в мероприятии, как офлайн, так и через видеоконференцию, что свидетельствует о высоком уровне заинтересованности и актуальности темы. Данное мероприятие позволило подмосковным предприятиям лично пообщаться и задать волнующие вопросы представителям надзорных и контролирующих органов.

Выражаем благодарность нашим коллегам и спикерам мероприятия за профессиональные ответы на обсуждаемые темы.

Итоги круглого стола позволяют выработать предложения для повышения эффективных, прозрачных и доступных условий для предпринимателей, участвующих в закупках, способствуя развитию честной и конкурентной среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.