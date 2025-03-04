В Подмосковье обсудили вопросы государственных и муниципальных закупок для бизнеса
Фото - © Торгово-промышленная палата Московской области
Торгово-промышленная палата Московской области совместно с комитетом по конкурентной политике Московской области провели круглый стол, посвященный актуальным вопросам государственных и муниципальных закупок. Темой обсуждения стали условия участия предпринимателей в этих процедурах, особенно на фоне выявленных проблем в ходе опроса предпринимателей и возможных путей их решения. Об этом сообщает пресс-служба палаты.
Модератором мероприятия выступил президент торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов, что задало продуктивный тон состоявшейся дискуссии.
«Мы понимаем, насколько важно создать благоприятные условия для участия бизнеса в государственных закупках. Наша задача — развивать конкурентную среду. Сегодняшняя встреча — это не только обмен мнениями, но и начало большой работы по реализации предложенных решений», — отметил президент ТПП МО.
Среди представителей государственных органов и экспертов, освещающих разнообразные аспекты текущей закупочной политики, были:
- Джанбулат Кебедов, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратура Московской области
- Вахтанг Кордзахия, заместитель руководителя комитета по конкурентной политике
- Тихон Корягин, начальник управления развития конкуренции комитета
- Олег Дьяченко, первый заместитель начальника Главного контрольного управления Московской области
- Кирилл Иванюженко, заместитель руководителя Московского областного УФАС России
- Шимке Матаев, заместитель руководителя Московского областного УФАС России
Основными темами круглого стола стали:
- Крупные закупки: обсуждались трудности, с которыми сталкиваются предприниматели, когда условия закупочных процедур оказываются выгодными лишь для ограниченного круга поставщиков.
- Подтверждение опыта: рассмотрены строгие требования к подтверждению опыта участников, которые часто становятся препятствием для новых компаний на рынке, а также пересечение действий недобросовестных участников торгов.
- Закупки у малого бизнеса: участники акцентировали внимание на необходимость улучшения взаимодействия и соблюдения квот при закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целом, в Московской области процент торгов, разыгрываемых для малого бизнеса, значительно выше, чем по стране.
Более 100 участников смогли принять участие в мероприятии, как офлайн, так и через видеоконференцию, что свидетельствует о высоком уровне заинтересованности и актуальности темы. Данное мероприятие позволило подмосковным предприятиям лично пообщаться и задать волнующие вопросы представителям надзорных и контролирующих органов.
Выражаем благодарность нашим коллегам и спикерам мероприятия за профессиональные ответы на обсуждаемые темы.
Итоги круглого стола позволяют выработать предложения для повышения эффективных, прозрачных и доступных условий для предпринимателей, участвующих в закупках, способствуя развитию честной и конкурентной среды.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.
«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.