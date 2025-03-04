сегодня в 15:02

В Подмосковье обсудили вопросы государственных и муниципальных закупок для бизнеса

Торгово-промышленная палата Московской области совместно с комитетом по конкурентной политике Московской области провели круглый стол, посвященный актуальным вопросам государственных и муниципальных закупок. Темой обсуждения стали условия участия предпринимателей в этих процедурах, особенно на фоне выявленных проблем в ходе опроса предпринимателей и возможных путей их решения. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Модератором мероприятия выступил президент торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов, что задало продуктивный тон состоявшейся дискуссии.

«Мы понимаем, насколько важно создать благоприятные условия для участия бизнеса в государственных закупках. Наша задача — развивать конкурентную среду. Сегодняшняя встреча — это не только обмен мнениями, но и начало большой работы по реализации предложенных решений», — отметил президент ТПП МО.

Среди представителей государственных органов и экспертов, освещающих разнообразные аспекты текущей закупочной политики, были:

Джанбулат Кебедов, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратура Московской области

Вахтанг Кордзахия, заместитель руководителя комитета по конкурентной политике

Тихон Корягин, начальник управления развития конкуренции комитета

Олег Дьяченко, первый заместитель начальника Главного контрольного управления Московской области

Кирилл Иванюженко, заместитель руководителя Московского областного УФАС России

Шимке Матаев, заместитель руководителя Московского областного УФАС России

Основными темами круглого стола стали:

Крупные закупки: обсуждались трудности, с которыми сталкиваются предприниматели, когда условия закупочных процедур оказываются выгодными лишь для ограниченного круга поставщиков.

Подтверждение опыта: рассмотрены строгие требования к подтверждению опыта участников, которые часто становятся препятствием для новых компаний на рынке, а также пересечение действий недобросовестных участников торгов.

Закупки у малого бизнеса: участники акцентировали внимание на необходимость улучшения взаимодействия и соблюдения квот при закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целом, в Московской области процент торгов, разыгрываемых для малого бизнеса, значительно выше, чем по стране.

Более 100 участников смогли принять участие в мероприятии, как офлайн, так и через видеоконференцию, что свидетельствует о высоком уровне заинтересованности и актуальности темы. Данное мероприятие позволило подмосковным предприятиям лично пообщаться и задать волнующие вопросы представителям надзорных и контролирующих органов.

Выражаем благодарность нашим коллегам и спикерам мероприятия за профессиональные ответы на обсуждаемые темы.

Итоги круглого стола позволяют выработать предложения для повышения эффективных, прозрачных и доступных условий для предпринимателей, участвующих в закупках, способствуя развитию честной и конкурентной среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.