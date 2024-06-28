В Подмосковье обсудили вопросы частной охранной деятельности

Ключевым вопросом на заседании координационного совета 27 июня стало повышение качества охранных услуг, в том числе при исполнении государственных и муниципальных контрактов на объектах социальной сферы. Росгвардия проверит охранные организации, которые допустили наибольшее количество нарушений, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Московской области Сергей Афонин рассказал, что с начала года охранным организациям направлено уже более 1,3 тыс. претензий на общую сумму 7,3 млн рублей за выявленные нарушения на объектах социальной сферы. Одна охранная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Частные охранные организации на постоянной основе оказывают помощь правоохранительным органам в обеспечении охраны общественного порядка: только за первое полугодие этого года они предотвратили 34 преступления и более 500 административных правонарушений. А группы быстрого реагирования задержали 190 правонарушителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.