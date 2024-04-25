В Подмосковье обсудили вопросы безопасной эксплуатации ГТС

В доме правительства Московской области Минэкологии совместно с центральным управлением Ростехнадзора и Главным управлением МЧС России по Подмосковью провели совещание с главами городских округов по вопросам безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и оформления в собственность органами местного самоуправления бесхозяйных гидротехнических сооружений региона, сообщает пресс-служба ведомства.

«Важно на постоянной основе проводить мониторинг технического состояния гидротехнических сооружений, для того чтобы выявить недочеты на начальном этапе и вовремя их устранить, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — От безопасной эксплуатации таких сооружений зависит не только здоровье наших граждан и сохранность их имущества, но и экономика региона. Поэтому всем нам важно, чтобы ГТС, расположенные на территории региона, содержались, обслуживались и эксплуатировались в соответствии с нормами и правилами, установленными федеральным законодательством».

В случае, если ГТС не имеет собственника, органу местного самоуправления необходимо организовать работу в соответствии со статьей 4 Положения «Об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано», а также предоставить министерству по каждому сооружению график оформления в муниципальную собственность с конечной датой исполнения не позднее 1 декабря 2024 г.

Центральное управление Ростехнадзора напомнило, что собственники ГТС обязаны обеспечивать контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения; обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС, а также правил его эксплуатации, требования к содержанию которых устанавливаются федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией; развивать системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения; осуществлять разработку и реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности, а также по предотвращению аварии; организовывать эксплуатацию ГТС в соответствии с разработанными и согласованными с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, правилами эксплуатации; обеспечивать проведение аттестации работников по вопросам безопасности ГТС в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; обеспечивать внесение в Регистр сведений о ГТС.

«Важно провести все необходимые мероприятия по оформлению в собственность бесхозяйных ГТС и подготовить их к следующему паводковому периоду. В этом году мы выявили ряд проблем, которые не должны повториться в следующем году. Подготовка к паводковому периоду в муниципальных образованиях должна совершенствоваться с каждым годом. Мы будем способствовать этому, помогать нашим коллегам из МЧС и Ростехнадзора и контролировать деятельность муниципальных образований», — добавил Тихон Фирсов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.