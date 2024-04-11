В Подмосковье обсудили требования к обороту продукции животного происхождения

В Московской области на очередной торгово-закупочной сессии с представителями фермерского сообщества и личного подсобного хозяйства были обсуждены строгие требования к санитарно-гигиеническим и ветеринарно-санитарным стандартам, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Все животноводческое сырье обязано пройти ветеринарно-санитарную экспертизу перед выпуском продукции на рынок. Этот этап играет ключевую роль в обеспечении безопасности и качества пищевых продуктов для потребителей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Для организации реализации продукции, произведенной КФХ, ЛПХ, необходимо выполнить несколько этапов.

Нужно пройти регистрацию в государственной ветеринарной службе по месту осуществления деятельности.

Для постановки хозяйства на учет необходимо обратиться с заявлением на станцию по борьбе с болезнями животных или ветеринарную станцию по месту нахождения хозяйства для проведения комиссионного осмотра хозяйства и заключения договора на ветеринарное обслуживание.

Регистрация в ФГИС «Меркурий», одной из подсистем «ВетИС», со встроенным обменом данными. Процесс экспертизы осуществляется в соответствии с нормативными актами и техническими регламентами. Электронные ветеринарные сопроводительные документы отражают весь путь продукции от хозяйства до прилавка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.